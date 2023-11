"Burocrazia, ecco perché mi sono dimessa"

di Silvia Santarelli

Alla sua prima esperienza in politica, Ilaria Bizzarri era stata eletta nelle file di Fratelli d’Italia, con 67 voti, durante le comunali 2020. Nel tardo pomeriggio di martedì, dopo 1133 giorni da assessore al Bilancio nel Comune di Senigallia, Ilaria Bizzarri ha rassegnato le sue dimissioni. Ha inviato una Pec, poi, con un sms ha salutato i suoi compagni che l’hanno affiancata in questa nuova esperienza. Una notizia inaspettata e che ieri il primo cittadino ha ufficializzato salutando pubblicamente l’ex assessore che dovrà essere sostituita, per le quote rosa, con un’altra donna che andrà ad aggiungersi a Cinzia Petetta ed Elena Campagnolo.

Dottoressa Bizzarri, come mai questa scelta?

"Era nell’aria già da un po’. Ci sono delle dinamiche e tempi della politica ai quali non ero abituata e preparata, non me la sono più sentita di continuare".

Ci aveva già pensato altre volte…

"No, questa è stata la prima volta".

Una decisione irreversibile?

"Quando un posto non è più quello in cui si vuole stare e non c’è più niente che ti ci tiene, allora è meglio lasciare".

Problemi con i colleghi?

"No, assolutamente, con loro il rapporto è più che positivo. È una questione personale".

Cosa le è mancato per proseguire?

"Sicuramente i tempi, quelli della politica sono differenti da quelli di un’azienda: tante lungaggini burocratiche. A volte ho avvertito la sensazione di essere frenata. Nel privato decidi, imposti e vai avanti, nella politica ci sono tanti passaggi da dover rispettare, ho trovato grandi differenze e non mi ci sono ritrovata, così ho preferito lasciare".

Qual è stata la reazione dei suoi colleghi alla notizia delle sue dimissioni?

"Mi hanno chiesto di ripensarci, ma avevo già preso la mia decisione".

Un rapporto positivo con lo staff, solo una questioni di ‘politica’…

"Di politica, sì, politica no. Nel senso che non mi ci sono trovata nelle modalità e nei tempi, forse in futuro potrò cambiare idea".

In futuro?

"Sì. Ci tengo a precisare che non ci sono problemi nemmeno con il partito, in cui mi trovo perfettamente in linea su tutto".

Tempi lunghi, burocrazia, meglio il privato?

"Sicuramente è tutto molto più ‘snello’ e mio ritrovo di più nei tempi e nelle modalità".

Cosa si porta dietro di questa esperienza?

"Da ogni esperienza si impara comunque e sempre qualcosa, per questo ogni esperienza ha il suo lato positivo".