Burrasca e trombe d’aria. Barca finisce sugli scogli e donna colpita dal tendone. Cinque feriti in ospedale

Cielo nero e forti raffiche di vento improvvise, oltre venti gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia. Momenti di paura per il comandante e l’equipaggio di un’imbarcazione che ieri sono stati sorpresi dal repentino cambio delle condizioni atmosferiche: in poco tempo il cielo è diventato scuro e forti raffiche di vento improvvise hanno anticipato la pioggia che è caduta violentemente per circa dieci minuti. L’equipaggio, che non è riuscito ad accendere il motore in tempo per tenere l’imbarcazione, è stato soccorso dalla capitaneria di porto: si tratta di due teramani, uno residente ad Assisi e uno ad Ancona, che sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti.

Hanno vissuto momenti di paura quando l’imbarcazione a vela è andata a sbattere contro il limite esterno della diga foranea del porto del Marina Dorica affondando. Due dei quattro sono riusciti a salire sulla diga, mentre per altri 2 si è resa necessaria un’attività più complessa di recupero in quanto erano rimasti incastrati in mezzo alla scogliera. Fondamentale l’intervento della Guardia Costiera che, nonostante dalle prime informazioni acquisite, l’incidente sembra essere imputabile alle avverse condizioni meteomarine in zona, sarà avviata un’inchiesta per fare chiarezza sull’accaduto.

La Guardia Costiera è stata impegnata anche per riportare a terra un’imbarcazione che aveva chiesto soccorso a causa di un guasto al motore: a bordo una persona tra Marina Dorica e il molo foraneo in una zona a basso fondale. In supporto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che sono stati impegnati dalla tarda mattinata per rimuovere rami pericolanti o caduti al centro delle strade, a causa delle forti raffiche di vento.

Oltre venti gli interventi effettuati per riportare la situazione alla normalità. A finire in ospedale in codice giallo è stata anche una 65enne di Ancona soccorsa in piazza Cavour, dove si trovava a fare shopping tra le bancarelle. A causa del forte vento improvviso la donna è stata colpita dal tendone di una bancarella che le è finito contro. Immediato l’allarme, sul posto si è precipitata un’ambulanza che ha trasferito la donna in codice giallo all’ospedale di Torrette. Non versa in gravi condizioni.