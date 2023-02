Burritos e tacos lungo il Corso

Un negozio etnico in pieno centro pronto ad alzare la saracinesca: arrivano i burritos messicani a due passi da corso Garibaldi. Aprirà in vicolo Simonetti, dietro la libreria Feltrinelli, ed esattamente di fronte all’osteria Simonetti, che ha iniziato a servire aperitivi (e cene) il 22 dicembre 2022 e di cui avevamo dato notizia nei giorni scorsi. "Saremo come una piadineria – dice Alejandro Alavarez, titolare del negozio di burritos – ma serviremo una sorta di tacos condita con verdure o carne, a seconda delle preferenze della clientela. Ce ne sarà per tutti i gusti" sottolinea Alvarez, originario della Colombia, da quattro anni in Italia. Alejandro aprirà il locale insieme alla sua compagna: "Ci vogliamo lanciare in questa nuova sfida con coraggio, convinti che ci riusciremo. Il negozio è piccolo – riflette – sistemeremo due o tre tavolini fuori, ma il servizio sarà prevalentemente da asporto. Si ordina e si viene per il ritiro". Perché via Simonetti? "Perché è un vicolo a cui vorremmo dare nuova vita e in cui non ho notato troppo movimento finora. Insomma, vorremmo valorizzarlo al meglio". Gli spazi sono ristretti (5 metri per 3): "I lavori sono ancora in corso – conclude Alvarez – Contiamo di aprire tra marzo e aprile".

ni.mor.