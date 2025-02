Bus frena per colpa di un’auto. Anziano cade ferendosi alla testa

La manovra azzardata di un automobilista che costringe l’autista del bus a una frenata più ’decisa’ del solito. A farne le spese sono stati due anziani a bordo della corsa Atc che, ieri pomeriggio poco dopo le 15, percorreva via Sarzana: secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’autobus sarebbe stato ostacolato all’improvviso dalla manovra poco ortodossa del conducente di un’auto. Al che l’autista del bus è stato costretto a frenare in maniera energica: due anziani passeggeri sono stati sbalzati in avanti, in particolare un 75enne spezzino è caduto nel corridorio del bus sbattendo la testa. In suo soccorso un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Spezia e l’automedica, all’arrivo dei sanitari la situazione valutata in partenza da ’codice rosso’ è apparsa fortunatamente meno grave. L’anziano ha riportato una forte contusione ed è stato trasportato al pronto soccorso del Sant’Andrea.