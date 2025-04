Bus si ferma a Palombina Vecchia e manda in tilt la circolazione

Disservizio a bordo di una circolare del trasporto pubblico locale, ieri mattina, che si è fermata in cima alla salita di via della Palombina Vecchia, a due passi dalla scuola Aldo Moro e dal Centro commerciale Le Ville, di fatto ostruendo il passaggio e bloccando la viabilità per alcuni minuti. I motivi sembrerebbero riconducibili ad un guasto. Circostanza che, grazie alla prontezza e all’abilità dell’autista, ha permesso di arrestare la corsa dell’autobus. Una strada molto trafficata.

Per questi motivi, anche attraverso i social, il Comune è stato costretto ad informare che "a causa di un autobus che ostruisce la carreggiata si consiglia di scegliere percorsi alternativi". Molte auto sono state, in effetti, dirottate nelle vie limitrofe di Palombina. E dire che neppure l’orario ha favorito le operazioni, in quanto si sarebbe verificato il tutto poco dopo le 8 del mattino. Ovvero, proprio in prossimità dell’ingresso a scuola di tanti studenti – non distante, e quella è una via d’accesso, ci sono anche le due scuole superiori di Falconara, ma non solo –.

Dopo circa un’ora, intorno alle 9.30, la viabilità è stata ripristinata, grazie all’intervento dei tecnici che hanno spostato il mezzo da via della Palombina Vecchia, assicurandone così la regolare fruibilità.