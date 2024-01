Bussola digitale, al via i corsi di alfabetizzazione

A scuola di digitalizzazione per acquisire conoscenze su smartphone, social media, posta elettronica, posta certificata pec, identità digitale Spid e Cie, sistemi di prenotazione online e servizi accessibili dal web, sia pubblici che privati. Sono partiti, già dallo scorso 14 dicembre, nei centri di facilitazione digitale delle Marche, i corsi di alfabetizzazione digitale gratuiti e rivolti ai cittadini di tutte le età che abbiano necessità di migliorare le proprie competenze sul corretto impiego delle nuove tecnologie, divenute fondamentali nella quotidianità. Undici i primi incontri effettuati nel 2023 - 7 per il corso base e 4 per il corso avanzato - e altri 54 i prossimi incontri in programma, nella settimana dall’8 al 12 gennaio 2024, con lezioni teoriche ma anche esercitazioni pratiche che guideranno gli utenti nell’uso degli strumenti e delle applicazioni di maggior utilità.

Molti i corsi disponibili, schedulati su vari temi. Si svolgeranno localmente in diverse città marchigiane, tra cui Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Corridonia, Fabriano, Fano, Fermo, Grottammare, Jesi, Macerata, Monteprandone, Pesaro, Porto Recanati, Porto Sant’Elpidio, Recanati, San Benedetto del Tronto, San Severino Marche, Sant’Elpidio a mare, Senigallia, Tolentino, Urbino ed altri 32 centri più piccoli.