Bussola digitale, al via i corsi nelle biblioteche

Con il progetto "Bussola Digitale: OrientiAMO LE MARCHE" i cittadini potranno implementare gratuitamente le proprie competenze digitali. Si tratta di un percorso attivato dalla Regione in virtù di un finanziamento del Pnrr di 3,2 milioni di euro che ha permesso di attivare 74 sportelli in tutte le Marche. Due di questi sono a Senigallia: la biblioteca comunale "Antonelliana" (il giovedì dalle ore 9 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle 18) e la biblioteca "Luca Orciari" (il mercoledì dalle ore 9 alle 17). I corsi base inizieranno domani all’Antonelliana, dalle ore 9:30 alle 12.30, e verteranno sul tema "I segreti dello smartphone: come utilizzarlo al meglio".

Un percorso finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari necessarie nell’uso dei dispositivi mobili. I partecipanti dovranno portare il proprio dispositivo ed è possibile prenotarsi nei punti di facilitazione digitale o chiamare al numero 0716629251.

Gli altri corsi in programma tratteranno altri temi estremamente utili come: la posta elettronica, lo Spid e Cie, le nuove identità digitali, la sicurezza in rete, il corretto utilizzo dei social network, la sicurezza informatica a protezione dei bambini e la ricerca di lavoro online.