Bussola digitale, ecco il secondo appuntamento nella sala consiliare

Bussola digitale, il 9 gennaio (dalle 10) il secondo appuntamento sulla posta elettronica nella sala consiliare dell’unione montana dell’Esino Frasassi. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto "Bussola Digitale: Lorientiamo le Marche", attuato dalla Regione in virtù di un finanziamento del Pnrr di 3,2 milioni di euro, che ha permesso di attivare 74 sportelli in tutte le Marche, due dei quali a Fabriano, a cui i cittadini possono rivolgersi per chiedere aiuto nell’accesso ai servizi online.