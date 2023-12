"Bussola digitale": la tecnologia per anziani

Per un "invecchiamento attivo" e più in generale "per un incremento delle competenze digitali" nelle parole dell’assessora Loretta Fabrizi e da Elena Calabrese, responsabile della digitalizzazione in Comune. Con questi obiettivi anche Jesi ospiterà i corsi della "bussola digitale" della Regione Marche. Si comincerà il 19 dicembre (dalle 15 alle 18) all’Informagiovani di Largo Allende con un incontro dal titolo: "I segreti dello smartphone: come utilizzarlo al meglio". Il 9 gennaio si proseguirà con "c’è posta per te" volto a una maggiore conoscenza della posta elettronica e dei relativi strumenti. Il terzo incontro si terrà il 16 gennaio su Spid e Cie: nuove identità digitali. Gli incontri saranno tenuti dal facilitatore digitale regionale Stefano Gori il quale ogni martedì e venerdì, mattina e sera (su prenotazione) sarà a disposizione dei cittadini per risolvere problematiche relative all’utilizzo dei servizi digitali e ai pagamenti tramite PagoPa. Iscrizioni aperte su www.bussoladigitale.regione.marche.it o al 320 1480446.

sa. fe.