"Buste con rifiuti domestici nei cestini in strada: ora basta"

"Che soluzione intende adottare l’Amministrazione comunale per porre fine a questa problematica. Continuano a verificarsi incresciosi episodi di uso improprio dei cestini pubblici, utilizzati come veri e propri cassonetti per il conferimento di buste di rifiuti domestici, a scapito dell’igiene urbana e del decoro delle aree pubbliche?". In pressing dall’opposizione Pino Pariano: "Purtroppo sembra diventato ’normale’ vedere molti dei cestini dislocati lungo le strade e i parchi stracolmi di sacchetti con rifiuti di ogni genere".