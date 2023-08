Busto, è già Velasco-mania

BUSTO ARSIZIO (Varese)

di Fulvio D’Eri

La Uyba spera nell’effetto Velasco per far volare la squadra e… la campagna abbonamenti. L’arrivo del maestro italo argentino, un coach che non ha bisogni di presentazioni avendo segnato un’epoca alla guida della nazionale azzurra maschile della generazione di fenomeni, alla guida della squadra ha suscitato clamore nell’ambiente del volley e un entusiasmo indescrivibile nell’ambiente della Unet E-Work di Busto Arsizio, una delle società storiche del mondo della pallavolo femminile italiana.

A Busto, sponda Uyba (perché in città c’è anche la Futura che è la favorita per vincere la A2 e giocare il derby), c’è fermento e tanta curiosità per vedere all’opera una squadra totalmente rinnovata e infarcita di tante ragazze di belle speranze e… poche certezze. La sfida lanciata da Julio Velasco è affascinante e stimolante. Tutti sanno che dovranno dare il 110% per poter centrare l’obiettivo che, per ora, è quello di una più o meno tranquilla salvezza. A guidare il gruppo sono rimaste le due esperte Giorgia Zannoni e Giuditta Lualdi che si giocheranno, presumibilmente, la fascia di capitano.

Poi la talentuosa regista Jennifer Boldini, l’americana T’ara Ceasar, la cinese Simin Wang, Dominika Sobolska, Katerina Valkova, Layne Van Buskirk, Dominika Giuliani e le giovani Federica Carletti, Giorgia Frosini, Rebecca Piva e Benedetta Sartori. La lunga stagione della Uyba è incominciata, per alcune ragazze, poco dopo la fine di quella scorsa con allenamenti alla E-Work Arena agli ordini di Juan Manuel Chichello ma il vero start è avvenuto il 1 agosto e il gruppo al completo lo si vedrà solo nei prossimi giorni. In attesa che il 1 settembre arrivi in palestra Velasco. E questo sta generando tante aspettative sia nella nuova Uyba, passata in estate alla ambiziosa Brera Holding che ha intenzione di far rivivere al club i fasti di un tempo, sia tra i tifosi che, dopo anni di "magre", sperano in un progetto che possa riportare il team a combattere con le prime del paese. E da ieri tutti i tifosi delle farfalle potranno assicurarsi l’abbonamento per la stagione 20232024.

Lo slogan la dice lunga: "Nuova vita! Uyba-il permesso di sognare", perché nella vita come nello sport è giusto sognare. E poi non costa niente. Prezzi bloccati, tessera all’inclusive e promo famiglia tra le promozioni volute in casa Uyba.

Ieri è partita la prima fase dedicata ai rinnovi mentre dal 21 settembre ci sarà il via ai nuovi abbonamenti. La società chiama tutti i tifosi a raccolta perché questa nuova e giovane Uyba di Julio Velasco ha bisogno che la bellissima E-Work Arena ritorni ad essere piena e strabordante di supporter "indiavolati". E diventare così "fort Uyba"!