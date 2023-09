Busto e Milano. Al ’’Chiavenna’’ aria di Serie A1

A Chiavenna è tempo del trofeo ’’Bresaole d’Autore Panzeri’’. Dopo il grande successo del Città di Sondrio, torneo che ha visto al PalaScieghi Pini oltre 1200 persone ammirare le stelle di 4 squadre professionistiche (Milano, Bergamo, Futura Busto e Mulhouse), il grande volley femminile ritorna in provincia di Sondrio con la disputa, oggi e domani, del trofeo Bresaole D’Autore Panzeri, 8^ edizione del torneo Valchiavenna. Quattro le squadre in campo: la Allianz Vero Volley Milano, la Uyba di Busto Arsizio, la Savino Del Bene Scandicci e le francesi del Levallois Paris Saint Cloud. Tante le stelle in campo, a cominciare dalla superstella Paola Egonu che, dopo un’estate piuttosto turbolenta per le note vicende con la nazionale, è tornata a farsi rivedere in campo al Città di Sondrio, sebbene solo in panchina, ed è pronta oggi e domani a mettere in campo la classe e la potenza di una numero uno.

In campo per le milanesi, favoritissime dai bookmakers per vincere lo scudetto al pari di Conegliano, anche Alessia Orro in cabina di regia e tante altre big, a cominciare da Rafa Folie, dalla Cazaute, da Bajema, Heyrman e Malual. Il debutto di Milano è per stasera alle 20.30 quando al PalaMaloggia di Chiavenna affronterà nella seconda semifinale la Uyba Busto Arsizio di coach Julio Velasco, in odore di nazionale femminile (al limite con un doppio incarico come comincia a girare nell’ambiente), contro la quale giocherà la prima di campionato in casa tra una settimana. Una Uyba che, guidata in campo dal libero Giorgia Zannoni e da una Jennifer Boldini in gran spolvero in cabina di regia, è pronta a stupire.

Nella prima semifinale, prevista per oggi alle 17, in campo una delle possibili protagoniste della prossima serie A qual è la Savino Del Bene Scandici di coach Massimo Barbolini, della cinese Zhu Ting, di Nwakalor, di Alberti, Herbots e Merlo, contro l’ambiziosa formazione transalpina del Levallois Paris S. Cloud, uno dei team di vertice del panorama pallavolistico femminile transalpino insieme a Le Cannet e al Mulhouse Alsace.

Domenica il gran finale. Alle 11 in Piazzale Bertacchi ci sarà la presentazione delle squadre mentre alle 15 è prevista la finalina di consolazione. A seguire ci sarà la finalissima con le premiazioni sul campo.

Adhu Malual (Allianz Vero Volley Milano): "La preparazione è andata molto bene. Anche se è un ambiente nuovo per me, e mi devo ancora abituare del tutto, ci sono stati solamente momenti positivi. Sono felice, non vedo l’ora di vivere l’inizio di stagione. Ci aspetta ora una due giorni a Chiavenna e sarà molto importante per ultimare i meccanismi sul campo da gioco".