Butic salva la Feralpi. Un punto che vale oro

La FeralpiSalò c’è e vuole farsi valere. La squadra di Zaffaroni, ex di turno, conquista infatti con pieno merito un punto ricco di significato sul difficile campo del Cosenza e dimostra di voler continuare a giocare le sue carte nell’inseguimento della salvezza. L’incontro in Calabria si fa intenso sin dai primi minuti. Gli ospiti, già alle prese con assenze importanti in difesa, devono fare i conti dopo soli 13’ con un altro infortunio. Questa volta è Bacchetti a doversi fermare. Il risultato si sblocca al 19’, con l’avanzato Venturi che di testa anticipa tutti e batte Pizzignacco. Nel secondo tempo, dopo un botta e risposta iniziale rimasto senza esito, la formazione di Zaffaroni firma il pareggio. Corre il 17’ Butic colpisce di testa nell’area calabrese. Sulla linea di porta si pone Martino che cerca di evitare che la palla termini la sua corsa in fondo al sacco, ma finisce per spedire il pallone in rete. A questo punto entrambe le contendenti ripartono alla ricerca del risultato pieno. Un pareggio di notevole significato per la FeralpiSalò che dovrà dare seguito alla sua ripartenza sabato 11 a Piacenza con il Bari.

Luca Marinoni