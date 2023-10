Butta via lo spinello, ma a casa spunta altra droga

Vede la polizia e temendo un controllo si avvicina ad un’auto in sosta per disfarsi di un involucro. Era uno spinello. A buttarlo via, giovedì, è stato un 25enne. Durante una breve conversazione gli operatori hanno intuito che il giovane era in possesso di altra sostanza stupefacente, una supposizione subito dopo confermata. Il 25enne ha ammesso di avere in casa una quantità imprecisata di marijuana. Perquisito l’appartamento è stata trovata la droga, nell’armadio. Era in un barattolo di vetro trasparente con tappo con chiusura ermetica. In tutto aveva poco più di mezzo etto di sostanza.