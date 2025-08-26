Buttafuori ferito, gli autori con le ore contate

Sono stati per la gran parte individuati i responsabili dell’aggressione di sabato sera allo Scalo Zero, dove, secondo i testimoni, almeno sette giovani hanno iniziato a lanciare arredi in aria e contro gli addetti alla sicurezza che avevano interdetto loro l’accesso al locale, perché ‘poco lucidi’.

Il gruppo, formato da circa quindici ragazzi, aveva cenato in un ristorante a poca distanza dallo Scalo Zero. Attraverso i video amatoriali e i filmati registrati dalle telecamere presenti nel locale e nelle vicinanze, i carabinieri hanno individuato la gran parte degli aggressori. Una scena da farwest nel pieno di una serata di divertimento, in uno dei locali più frequentati della città. Un buttafuori è finito in ospedale, mentre il titolare è riuscito a schivare una testata. Le denunce sono state sporte ai carabinieri, ora al lavoro per chiudere il cerchio: fondamentali, per identificare gli autori, anche le testimonianze di alcuni presenti.

Secondo indiscrezioni si tratterebbe di un gruppo di giovani tra i 25 e 30 anni, residenti tra Ancona e Collemarino: fra questi ci sarebbero anche almeno due ultras dell’Ancona. Dopo i fatti di ferragosto – quando due bande si erano scontrate all’alba in spiaggia sul lungomare Mameli, con tre persone finite in ospedale, e una rissa avvenuta la stessa sera, poco prima della mezzanotte, tra alcuni ragazzi – quanto accaduto fa riaccendere i fari sulla sicurezza.

Quest’anno gli amministratori hanno dato una stretta alle deroghe, limitando gli operatori sui party notturni con ballo, se non in possesso della licenza di pubblico spettacolo. Possibile invece ballare in spiaggia dalle 17 fino al tramonto, ogni domenica.

Tra gli operatori balneari c’è chi è corso ai ripari continuando a fare le feste, ma aumentando gli addetti alla sicurezza anche nella notte dei fuochi, per evitare disordini e danneggiamenti.

I party sulla spiaggia hanno le ore contate, presto la movida tornerà in centro storico, dove resta il problema del pubblico spettacolo: ecco che c’è già chi si è messo al lavoro per regolamentarsi.

Intanto si lavora anche sul piano della sicurezza per la tradizionale fiera di Sant’Agostino: da mercoledì le bancarelle torneranno a invadere il centro storico, che fino a domenica sarà off limits alle auto. I riflettori resteranno accesi sul lungomare, dove già da sabato sono stati intensificati ulteriormente i controlli da parte di polizia, carabinieri e polizia municipale.

Silvia Santarelli