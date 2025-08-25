Buttafuori ferito, il titolare denuncia tutto

"La denuncia è stata fatta. Il buttafuori sta bene". E’ telegrafico il titolare dello stabilimento balneare Scalo Zero Village, Cristian Ramazzotti, che sabato notte ha vissuto momenti di panico a seguito dell’aggressione a colpi di tavoli e sedie subita dai suoi dipendenti: per questo ha depositato una denuncia per aggressione e danni.

Una notte da incubo per gli addetti alla sicurezza, il personale e tutti i presenti alla festa in spiaggia organizzata dallo chalet e aperta a tutti. Era le 1:15 sul lungomare Marconi di Senigallia: a un certo punto, all’ingresso dello Scalo Zero, come racconta un ragazzo presente, la security ha deciso di deviare il transito di persone in entrata verso il bar. Un ragazzo, insieme ai suoi amici – presumibilmente giovani di Collemarino tra i 20 e i 35 anni – in fila per entrare, si è rifiutato di seguire le indicazioni, così un buttafuori lo ha invitato a uscire. Nel mentre sono arrivati tutti gli altri, ed è scoppiato il caos. Uno di questi ha scagliato una sedia verso un buttafuori, colpendolo alla testa. Un collega, istintivamente, è intervenuto.

Ed è così che la situazione è degenerata: la banda ha iniziato a lanciare a raffica tavoli e sedie, con una violenza inaudita, sotto gli occhi attoniti dei presenti, immobilizzati dalla paura.

La security, trovandosi al di sotto della rampa da dove venivano lanciati gli oggetti, impotente, non ha potuto far altro che indietreggiare e aspettare la fine dell’aggressione. Una volta scaricata la sua furia, il gruppo di ragazzi è scappato, mentre intorno all’addetto alla sicurezza colpito si è formato un capannello di soccorritori. "Un buttafuori era a terra, la sedia gli ha procurato un taglio alla testa: giaceva a terra in una pozza di sangue, gli tenevano il ghiaccio sulla ferita, poi è arrivata l’ambulanza", raccontano i presenti. L’addetto alla sicurezza è stato subito portato in ospedale: i carabinieri, accorsi sul posto, hanno fatto evacuare lo stabilimento.

Il cerchio attorno alla banda si sta presumibilmente stringendo: è possibile si tratti degli stessi giovani abituati a seminare scompiglio a Falconara, sui quali si è espressa la sindaca poche ore fa, derubricando gli episodi di malamovida che hanno attirato le ire dei residenti alle gesta di giovanissimi abituati a fare base a Falconara per salire sui treni che portano nelle altre località del litorale.

Il video e le immagini della rissa hanno rapidamente fatto il giro del web: da notare come tra i commenti a corredo della notizia non ci siano solo parole di condanna, ma anche interventi pensati per innescare una riflessione.

"Il gesto è deprecabile e va punito, certo, ma bisogna anche riconoscere che i ragazzi oggi non hanno più spazi dove divertirsi e passare le serate – il commento web di Luana, a corredo della notizia –. Un tempo c’erano feste e locali aperti fino all’alba; adesso alle due di notte si rimane in giro, senza alternative, e con il rischio di trasformare la noia in danni".

La cittadina invita le autorità a prendere provvedimenti prima che sia troppo tardi e la diga sia irrimediabilmente tracimata: "Forse l’amministrazione dovrebbe guardare non solo al turismo, ma anche ai propri cittadini più giovani, offrendo occasioni e luoghi di svago sani e sicuri".

Alice Mazzarini