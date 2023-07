Cab Plus, sciopero finito: tute blu al lavoro

Dopo due giornate di sciopero alla Cab plus, i rappresentanti dell’azienda escono davanti ai cancelli e chiedono alle tute blu di tornare a produrre perché il blocco sta causando seri problemi alle aziende clienti. Loro dicono di no preannunciando altre giornate di sciopero fino a che non avranno risposte certe alle loro richieste. Un braccio di ferro non privo di tensioni e nervi tesi: attorno alle 14 un operaio saldatore quarantenne dopo una discussione animata, probabilmente anche a causa delle temperature proibitive che avrebbero causato un calo di pressione, è svenuto ed è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani. Si tratta di uno dei saldatori che aveva denunciato al Carlino la difficoltà di arrivare a fine mese con uno stipendio di 1.400-1.500 euro. Poco dopo si è ripreso e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sorretto e soccorso dai colleghi l’operaio è stato portato in ospedale dalla croce Verde di Jesi.

Alle 13 dalla sede di Umbertide (Perugia) sono arrivati i responsabili aziendali Maurizio Casavecchia e Gianluca Barban. Hanno annunciato per venerdì un incontro per aprire la discussione sui buoni pasto che dovrebbero essere erogati alle tute blu e loro, riuniti in assemblea sotto un sole cocente hanno deciso di accettare. Lo sciopero ad oltranza iniziato lunedì è stato quindi revocato in attesa dell’incontro con l’azienda che si terrà venerdì e al quale dovrebbero partecipare anche i vertici del gruppo Tiberina di cui Cab plus fa parte. "L’azienda ha comunicato che tornerà al tavolo delle trattative – spiega Gianluca Imperiale (Fim Cisl) -. Venerdì prossimo alle 12 assieme alla Fiom e alla Rsu, ci incontreremo per discutere di una proposta economica. Forse parteciperà anche il Ceo del gruppo Orlando Caldari. Nel frattempo gli operai di Monsano riuniti in assemblea hanno accettato di ritornare a lavorare nella giornata di mercoledì (oggi, ndr) interrompendo la protesta dopo due giornate intere di sciopero".

"All’inizio abbiamo detto che le promesse verbali non ci convincevano perché già altre volte l’azienda aveva dato la disponibilità a discutere senza poi concedere nulla – spiega l’ex consigliere straniero aggiunto Kazi Fokhrul Islam che da 14 anni lavora alla Cab plus – ma poi son arrivati i rappresentanti aziendali e hanno assicurato che ci concederanno i buoni pasto per migliorare le nostre condizioni economiche e abbiamo accettato di tornare a lavorare".

Sara Ferreri