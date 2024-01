"Cabaret", Filippo Giardini e la sua stand-up comedy

Dopo i sold-out degli appuntamenti di Bologna, Bari, Milano, Torino e Roma, Filippo Giardina, veterano della stand-up comedy italiana, non si ferma e annuncia l’aggiunta di nuove date al calendario di ‘Cabaret’, il suo undicesimo monologo satirico. Tra queste c’è quella in programma al Teatro Sperimentale di Ancona, il 17 aprile.

Fautore di una satira libera e autentica, che affonda le radici nella tradizione letteraria e che si scaglia contro l’ipocrisia e la retorica, Giardina nei suoi spettacoli racconta le contraddizioni della società con il sarcasmo e la sagacia che lo contraddistinguono. Dopo l’incredibile successo di ‘Dieci’, con cui ha collezionato un sold-out dopo l’altro in club e teatri lungo tutto lo Stivale, il comico e autore romano porta in giro (anche in Europa) il suo nuovo lavoro, che si può riassumere in un’unica parola: controcultura.

"Cabaret" è un viaggio paradossale tra passato, presente e futuro condito da ‘cattiverie gratuite e ingiustizie lessicali’, un disincantato monologo di stand-up comedy che vuole prendere le distanze dalla comicità banale e rivendica l’appartenenza alla storica tradizione della letteratura orale.

Lo spettacolo è organizzato da Best Eventi. Biglietti su www.ticketone.it (posto unico 23 euro; info 0859047726 e www.besteventi.it).