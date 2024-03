Cabina elettrica in fiamme in galleria

Fuoco e fiamme per un corto circuito in galleria. Sono stati momenti concitati ieri mattina all’interno della Galleria Gola della Rossa Nord lungo la Strata statale 76 a Serra San Quirico dov’era stata segnalata la presenza di fiamme e molto fumo: il tratto in questione dell’arteria stradale è stato chiuso per due ore e mezza. Verso le 10 i vigili del fuoco di Fabriano sono subito intervenuti nel tunnel, invaso da una densa coltre di fumo assieme a carabinieri e Polstrada che hanno subito fermato le auto. Ad andare in fiamme è stata una cabina elettrica sotto la galleria, per cause in corso d’accertamento ma probabilmente per un corto circuito. Inizialmente si era parlato di una vettura, forse in sosta coinvolta ma secondo quanto accertato poi tutto sarebbe nato dalla cabina elettrica in corto. Ma nessun incidente per fortuna si è registrato anche se per precauzione sul posto è stata inviata l’eliambulanza.Sul posto anche personale Anas, oltre a 118 Polizia stradale e carabinieri. Fortunatamente nessuno è rimasto intossicato nonostante il tanto fumo sprigionatosi. La superstrada è stata riaperta alle 12.30.