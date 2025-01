Cablaggi, si sposta il pronto soccorso

Per la sanità osimana questa è una settimana importante perché è stata avviata un’ulteriore fase dei lavori, in corso già dallo scorso novembre dopo i ritardi, al pronto soccorso dell’ospedale "Ss. Benvenuto e Rocco". Una fase, questa, che prevede opere impiantistiche e strutturali all’interno dei locali del punto di primo intervento.

Per consentire i lavori è necessario il trasferimento provvisorio dell’attività in locali adiacenti la struttura, sempre al piano terra dell’ospedale, in precedenza utilizzati come sala operatoria. La programmazione del trasferimento ieri ha previsto il completamento dei cablaggi dati e telefonia e tra oggi e domani il trasloco arredi e materiali e l’attivazione di nuovi percorsi.

Il trasferimento vero e proprio dell’attività di pronto soccorso è previsto per domani indicativamente verso le ore 13. Potrebbero esserci disagi, già previsti dalla direzione che è corsa ai ripari. "Tale fase, che dovrebbe concludersi entro un mese, potrà creare disagi, che si è cercato comunque di ridurre al minimo, senza interrompere l’attività – dicono dalla direzione dell’Inrca -. Va tuttavia evidenziato come tali opere si rendano necessarie per consentire un ampliamento, nei limiti del possibile data la conformazione della struttura".