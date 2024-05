Caccia ai furbetti dei rifiuti: raffica di multe

Quasi 2.500 ore di videosorveglianza mobile, con sopralluogo e da remoto, grazie alle fototrappole. Più di 40 sanzioni amministrative in appena quattro mesi. Oltre 18mila euro di multa complessivi emessi l’anno scorso a chi, senza scrupoli, ha abbandonato indiscriminatamente rifiuti ingombranti in natura. A questo si associa un’azione quotidiana, preventiva, investigativa e repressiva, degli agenti di Polizia locale per stanare i furbetti. È emerso nel corso dell’ultimo Consiglio comunale (22 maggio), in risposta ad un’interrogazione dell’ex candidata sindaco Annavittoria Banzi (Pd), cui ha replicato l’assessore Raimondo Baia. Agli atti resi pubblici nell’assise civica, fanno eco le parole del comandante della Polizia locale Luciano Loccioni che non ammettono repliche: "Il lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e coloro i quali si affideranno a lavoratori in nero per smaltire i rifiuti, spesso destinati all’abbandono nel territorio e alla dispersione nell’ambiente, saranno considerati parimenti responsabili e denunciati in concorso alla Procura".

Il fenomeno, d’altronde, è odioso. E onde evitare discariche a cielo aperto, il Comando di Palazzo Bianchi è impegnato su più fronti per assicurare alla giustizia gli autori dei reati in materia ambientale. Tra i sistemi adottati dal Corpo, si è appreso, oltre all’accertamento, all’analisi e alla ricerca, il lavoro si concentra sui controlli nei trasporti stradali, grazie a servizi specifici, su richiesta di cittadini o enti e, quindi, anche con le fototrappole. Da gennaio al 30 aprile sono state effettuate circa 2.500 ore di sorveglianza mobile a batterie di cassonetti, edifici e luoghi isolati. Sono state accertate 43 violazioni amministrative per errati conferimenti di rifiuti, trasporto irregolare ed illecita gestione. Proprio per l’illecita gestione sono state deferite tre persone all’autorità giudiziaria.

"Alla data odierna risultano incassati 6.982,58 euro su un totale di 18.350 euro relativamente alle oblazioni in misura ridota delle sanzioni emesse nel 2023, mentre per le restanti somme saranno emesse le ordinanze di ingiunzione – ha spiegato Baia –. Le sanzioni elevate ad attività produttive da inizio anno sono tre di carattere amministrativo e due informative di reato trasmesse alla Procura". C’è di più: arriveranno altri operatori preposti ai servizi stradali, controllo del territorio e sicurezza urbana. Due ufficiali di Polizia locale già assunti a gennaio, mentre "le tre ulteriori sostituzioni necessarie per mantenere il livello organico sono previste entro fine estate 2024", ha detto Baia. Banzi, dal canto suo, ha chiesto ulteriori chiarimenti su quante fototrappole sono presenti in dotazione agli agenti e ha garantito che continuerà a vigilare sulle tre assunzioni previste.

Giacomo Giampieri