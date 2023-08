Caccia ai "pirati del Conero" Ecco i motoscafi che sfrecciano, le imbarcazioni violano le boe

di Marina Verdenelli

Motoscafi che sfrecciano a cannone, barche che puntano dritto sotto scoglio per ammirare più da vicino le due Sorelle e le canoe, tra i mezzi d’acqua che avrebbero diritto di pagaiare vicino costa, che preferiscono il largo del mare rischiando l’onda anomala delle grandi barche che potrebbe farle ribaltare. Benvenuti al mare dove le regole per navigare in acqua ci sono ma nessuno le rispetta. Nemmeno fossimo tornati ai tempi dei pirati. Dopo la segnalazione di una bagnante di Sirolo, Paola Frontini, raccolta sulle pagine di cronaca di ieri, il Carlino è andato in mare a testare con mano quanto accade ogni giorno a chi decide di farsi un giro in barca rinfrescante lungo la costa della Riviera del Conero.

La partenza è stata proprio da Sirolo, spiaggia Urbani. E’ la batana di Paola, tutta di legno, bianca, come quelle barche sincere di una volta che fanno amare di più il mare, ad ospitarci nel reportage in acqua durato tre ore e mezzo. Alle 9 giù i remi per uscire senza motore, come prevede la legge, dall’insenatura di una spiaggia già colma di bagnanti. Direzione spiaggia dei Forni, quella incriminata dove nessuno sembra rispettare il limite delle boe arancioni che segnano il limite delle acque per la balneazione e oltre le quali una imbarcazione a motore non può andare. Incontriamo subito le prime canoe, fuori spazio sicuro perché non stanno dentro le boe dove a loro è consentito. A consigliare loro una remata più prudente è proprio Paola. "Per la vostra sicurezza andate dentro le boe, qua è pericoloso". Una raccomandazione che non tutti prendono bene. Qualcuno si avvicina dove indicato, altri fanno un cenno con la testa per dire ok ma proseguono in mare aperto. "Non tutti i canoisti sanno remare – spiega Paola – e a non tutti viene detto dove è più sicuro stare. Ognuno fa quel che vuole". Non mancano barche più grandi che ci superano a tutto gas, molto da vicino. "Il galateo del mare vorrebbe che chi è più grande – osserva Paola – agevola chi è più piccolo ma in pochi lo fanno". L’effetto di questo galateo non rispettato ci fa dondolare parecchio ma al timone Paola sa come tagliare certe onde e l’attraversata riprende in sicurezza. Nel tragitto apprendiamo un po’ di storia degli scogli e delle spiagge come quella ormai scomparsa chiamata spiaggia della marchesina. "E’ esistita davvero – spiega Paola – era una donna romana che aveva una spiaggia tutta per lei. Sulla parete della falesia è rimasta impressa una figura che la ricorda, quella di una donna seduta su uno scoglio, la marchesina appunto". Tra la storia del passo del lupo, che proteggeva il sentiero che portava alla grotta di San Bernardino e un relitto greco affondato nel 1963 meta di sub, arriviamo alle Due Sorelle e c’è già il primo pirata del mare. Una pilotina con tendalino e tre persone a bordo oltrepassa la boa arancione, a motore, per spingersi sotto i grossi scogli e far ammirare agli ospiti, più da vicino, ma violando la legge, lo spettacolo. Lo stesso va anche in retromarcia incurante che possa esserci qualche bagnante. "I pirati li abbiamo avuti davvero – ricorda Paola – nel 1832. Sono tornati a quanto pare". Alla spiaggia dei Forni diverse imbarcazioni sono oltre la boa arancione. Qui incontriamo le moto d’acqua della polizia che dopo un controllo fanno spostare le barche non in regola. Una lancia, in legno, è addirittura ancorata ma non c’è nessuno a bordo a cui si può fare la contestazione. Passa anche un gommone della guardia costiera ma va dritto per la sua strada, non vede le barche in difetto. Nel viaggio di rientro ci sono altre imbarcazioni oltre le boe arancioni, dove non devono stare, sono per lo più motoscafi con i tendalini. Gli occupanti si divertono in tuffi e bagni. Sono in vacanza. "Capita anche che qualcuno si ancori alle boe che segnano il limite – dice Paola – ma è vietato". Sarà per questo che ci sono stati messi dei cartelli con la scritta "vietato l’ancoraggio". Speriamo venga letta.