In occasione del week end dell’Epifania il Museo Civico propone due iniziative gratuite per presentare il nuovo allestimento, dopo l’intervento di restyling dell’illuminazione che ha dato nuova luce a sale e vetrine espositive, e per approfondire la mostra ’DeVoti Etruschi’. Si intitola ’Caccia ai tesori del Museo Civico’ l’iniziativa in programma domani (dalle 15 alle 18, ultimo accesso alle 17.30) pensata per bambini da 5 a 12 anni. Si tratta di un appuntamento per esplorare il museo, alla caccia dei tesori custoditi nelle sale nuovamente accessibili dopo la chiusura per il rinnovamento dell’illuminazione. Per informazioni al telefono: 059 2033101 – 3125.