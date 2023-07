Caccia ai vandali "Ora vergognatevi, metteteci la faccia C’è un odio politico"

di Sara Ferreri

"Chi ha fatto queste cose si deve vergognare. Un Paese democratico si deve fondare prima di tutto sul rispetto dell’opinione politica altrui. Agli autori dico: ‘Se siete così orgogliosi di ciò che avete fatto, invece che nascondervi, uscite allo scoperto e metteteci la faccia’". È il duro commento della segretaria del Pd Marche Chantal Bomprezzi che lanciando via social le immagini della furia vandalica nella sede Pd di Filottrano parla di "gravi fatti in un logo deputato alla discussione politica, democratica nel rispetto delle diverse opinioni". Un atto violento e intimidatorio che non va sottovalutato per la segretaria che esprime "solidarietà e vicinanza al circolo Gd e Pd di Filottrano". Il post di Chantal Bomprezzi lanciato in rete ha però subito richiamato anche gli haters: "Alcune reazioni al mio post son state anche peggiori – spiega Chantal Bomprezzi – del tipo: ‘Ve lo siete fatti da soli’. E questo fa pensare. Mentre a Filottrano veniva scoperto questo atto vandalico noi eravamo in assemblea con tutti i segretari di circolo, linfa vitale della partecipazione democratica, delle unioni comunali e i segretari di federazione delle 5 province e provinciali per ripartire dalla base e ascoltare anche realtà extra partito che condividono le nostre battaglie. Ci siamo incontrati alla Palombella di Ancona, anche con un ospite di rilievo: il senatore Michele Fina, neo tesoriere nazionale del Partito Democratico. Un nuovo metodo di lavoro condiviso e unitario che proseguirà nel tempo con incontri periodici. A questi gesti rispondiamo con un’apertura, all’insegna, dell’ascolto, della partecipazione e di battaglie chiare e condivise con la base, a tutti i livelli. Mi auguro che quello messo in atto a Filottrano sia un gesto isolato, anche se non bisogna tralasciare che non è la prima volta che vengono messi a segno attacchi alle nostre sedi – aggiunge la segretaria regionale dem – Non sta a me indagare, non sono un magistrato e lascio ad ognuno il suo lavoro ma vorrei condannare la gravità del gesto, da chiunque provenga".

Parla invece di vero e proprio "odio politico" il segretario provinciale del Pd Ancona Jacopo Francesco Falà. "Sono di inaudita gravità i fatti accaduti a Filottrano, dove la sede dei Giovani Democratici è stata devastata in un blitz mosso dall’odio e dalla violenza politica. Un episodio gravissimo: l’intero locale è stato messo a soqquadro, danneggiamenti ripetuti, bandiere strappate, scritte offensive, oggetti rubati. Tornano alla mente immagini che credevamo relegate a un lontano passato. Non ci faremo intimidire da questi atti violenti. Confidiamo nelle autorità affinché i responsabili dei fatti sia presto individuati e puniti".

"Le motivazioni sono chiaramente politiche – aggiunge il segretario provinciale – e probabilmente si tratta di giovani. Confidiamo nelle indagini per fare chiarezza e chiamare alle loro responsabilità gli autori di gesti così vili".