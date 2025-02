Caccia al bottino pieno per mantenere i playoff

L’Ancona cerca una vittoria per archiviare definitivamente i tre ultimi risultati, il pari di Sora, il ko col Teramo e il pari di Civitanova, e per rimettersi in corsa all’inseguimento di chi le sta davanti. Con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione e sfruttare ogni occasione possibile, nelle ultime dieci giornate di campionato, per migliorare la propria posizione in classifica, dando soddisfazioni ai propri tifosi e onorando sino in fondo il campionato. Che sia una stagione di transizione non significa che l’Ancona non possa provare a vincere i playoff. Il primo obiettivo, naturalmente, è quello di consolidare la propria posizione e avere la certezza di parteciparvi. Ma questa squadra, quando gioca al massimo delle proprie possibilità, se da un lato è vero che non ha mai vinto contro nessuna che le sta davanti, dall’altro è pur vero che non ha mai demeritato.

Soprattutto nelle due sfide con il Chieti. Con le big resta da giocare con la Samb e, la settimana successiva, a l’Aquila, occasioni che faranno seguito alle prossime sfide con Termoli e Recanatese e che diranno quanto può valere l’Ancona in chiave playoff. Domenica, intanto, c’è il Termoli, formazione partita forte, poi scivolata fino in zona playout, una discesa cominciata proprio dopo il 4-0 rifilato all’andata ai dorici. Da allora, non nell’ordine, le due vittorie di Ascoli e con il Notaresco, sette pareggi – quattro consecutivi nelle ultime giornate – e sette sconfitte. Se da un lato questo mostra un avversario che non sta benissimo, dall’altro lascia intuire con quale desiderio di fare punti scenderà in campo al Del Conero. L’Ancona sa come comportarsi, evitando gli errori che l’hanno penalizzata tanto nella partita col Teramo quanto in quella di Civitanova. E poi massima attenzione, pressing alto, grande intensità, per poter sfruttare la propria tecnica su un campo adeguato alla caratura della rosa.

Quanto all’undici, un dubbio per reparto, viste anche le precarie condizioni di Rovinelli e Gulinatti. In mezzo al campo Gadda potrebbe voler dare nuovamente fiducia a Gianelli, giocatore che s’è visto poco, finora, ma che è arrivato all’Ancona direttamente dall’Inter che ha deciso di liberarlo dopo cinque anni di contratto, in cui hanno pesato due infortuni. Il ragazzo è un 2001 con ottime doti tecniche, si gioca la riconferma per il prossimo anno e potrebbe essere tra i protagonisti in positivo di queste ultime dieci giornate di campionato.

Giuseppe Poli