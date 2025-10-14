Caccia al pirata, traffico in tilt. Provoca tamponamento a catena e fugge in auto

Provoca un tamponamento a catena e poi scappa. E’ caccia all’automobile pirata che ieri mattina, attorno alle 8, avrebbe causato un incidente stradale lungo la variante alla statale 16. Il maxi tamponamento è avvenuto all’altezza del carcere di Barcaglione, lungo la corsia in direzione sud, in un orario di punta che ha messo a dura prova la viabilità fino a Falconara. Nessuno degli automobilisti coinvolti è riuscito a vedere il modello della vettura che dopo l’urto si sarebbe dileguata senza lasciare traccia. L’incidente ha avuto due feriti, un 37enne e un 27enne, soccorsi dalla Croce Gialla. Sono stati portati in ambulanza all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità ma non sono in pericolo di vita.

Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale che ha raccolto sul posto le prime informazioni degli automobilisti presenti diramando una ricerca ad un veicolo incidentato che non si era fermato. Le indagini fino a ieri erano ancora in corso e non avevano portato a risalire al guidatore. L’automobile avrebbe prima tamponato il veicolo che aveva davanti che a sua volta è finito contro un secondo mezzo. Quest’ultimo si è poi schiantato contro una terza vettura. Il conducente del primo mezzo tamponato ha riferito solo di aver sentito una grossa botta da dietro ma quando si è girato non c’era più nessuno. Sono al vaglio della polizia le telecamere della zona per vedere se siano utili a identificare la vettura in fuga. Per effettuare i rilievi e permettere l’arrivo dei soccorsi sanitari la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto anche i tecnici dell’Anas che hanno provveduto alla pulizia della carreggiata, piena di detriti, e alla riapertura dopo oltre un’ora. I pendolari che si sono trovati a passare in zona sono rimasti imbottigliati nel traffico e nella lunga fila che si è formata. Diversi gli automobilisti arrivati tardi al lavoro.

ma. ver.