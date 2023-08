Caccia in volo a Osimo: boato e paura

L’hanno sentito tutti quel boato, forte e chiaro. Erano circa le 18 ieri quando è stato avvertito. E’ stato sentito in alcuni comuni dell’osimano, Castelfidardo tra tutti, e poi in riviera, passando anche per Civitanova fino a Macerata. Il tam tam è passato per i social in men che non si dica. Non ci sono stati terremoti, il sito Ingv non li ha rilevati. Non ci sono state nemmeno esplosioni. E’ stato notato però il passaggio di due caccia nei cieli. Pare si sia trattato proprio di due velivoli protagonisti del fenomeno del boom sonico, il rumore che si produce quando un aereo supera la velocità del suono e provoca, appunto, un suono simile a un’esplosione. La Protezione civile ha rassicurato poco prima delle 20 infatti che non si è trattato di nessun evento sismico. L’allerta in un primo momento è stata massima, tante le chiamate anche ai vigili del fuoco.