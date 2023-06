Ancona, cacciavite nella schiena della moglie: in carcere il pescatore per tentato omicidio

Ancona, 16 giugno 2023 – Un litigio con la moglie, degenerato al punto che l’uomo aveva colpito la donna con un cacciavite, lungo 18 centimetri, per quattro volte. Un tentato omicidio che ieri ha portato dritto in carcere un tunisino di 61 anni, Fathi Graya, ex pescatore. Deve scontare una pena definitiva di 7 anni e 8 mesi di reclusione. L’aggressione avvenne nel novembre del 2019, in un appartamento del Q2.

Tra i due coniugi c’era stata una violenta discussione che stava per costare la vita alla donna, sua connazionale, finita in ospedale con un polmone perforato e 40 giorni di prognosi.

Solo l’intervento dei figli avrebbe evitato il compimento del delitto. Per il marito la condanna è stata confermata anche in Cassazione e i poliziotti della squadra mobile sono andati a prenderlo a casa, dove si trovava ai domiciliari, e lo hanno portato nel carcere di Montacuto.

All’uomo non è stato contestato solo il tentato omicidio della moglie ma anche i maltrattamenti in famiglia, durati anni. Quando avvenne il fatto stavano insieme da 26 anni e avevano quattro figli. In casa c’erano continui litigi perché lei, oggi 47enne, avrebbe lavorato troppo, secondo il marito, per il poco stipendio che portava a casa.

Nell’ultimo scontro con la moglie, avvenuto il 17 novembre del 2019, lei era stata colpita con il cacciavite alla schiena. Lui fu arrestato dai carabinieri, intervenuti dopo il litigio, in via Maestri del Lavoro. Inizialmente i reati contestati erano lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia.

Ma una perizia medica chiesta dalla procura e affidata al medico Andrea Mancini aveva evidenziato che almeno due dei quattro colpi inferti sul corpo della donna sarebbero stati profondi e quindi dati con forza fino a poter essere fatali per la vittima. Il cacciavite era entrato per almeno sei centimetri nella schiena della donna lesionando il polmone. Era primo pomeriggio quando nell’abitazione avvennero i fatti. Grazie ai soccorsi tempestivi dati alla donna dalla figlia, volontaria in una pubblica assistenza e quindi esperta di primo soccorso, la lesione al polmone aveva evitato il peggio.

L’imputato si è sempre difeso dicendo che non c’era mai stata la volontà di uccidere. L’uomo aveva il cacciavite in mano perché stava montando un armadio.