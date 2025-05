Cadavere affiora dal fiume, choc in centro

Senigallia (Ancona), 26 maggio 2025 – “C’è un cadavere nel fiume”. L’allarme è stato lanciato oggi poco dopo le 18 da un uomo che stava camminando lungo il Misa a pochi passi dal ponte degli Angeli. Sul posto si sono subito precipitati carabinieri, polizia, vigili del fuoco e un’ambulanza: un tripudio di sirene in pieno centro storico che ha attirato l’attenzione di tanti curiosi che si sono fermati e hanno assistito alle operazioni di soccorso. Chiuso il tratto di via Portici Ercolani, compreso tra il Foro Annonario e il ponte 2 Giugno. Il transito dei pedoni è stato garantito solo su via Portici Ercolani. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco: si tratta di un 88enne che si sarebbe tolto la vita. L’anziano si era allontanato oggi dalla sua abitazione poco dopo le 13, lasciando un biglietto in cui aveva scritto che si sarebbe tolto la vita gettandosi da un ponte. Le forze dell’ordine si erano messe subito alla ricerca dell’anziano che purtroppo è stato trovato, senza vita, poche ore dopo. Diversi i passanti che hanno assistito alla macabra scena del corpo galleggiante.

In un primo momento si è pensato si trattasse dell’incidente e fino al momento del recupero, i soccorritori hanno sperato che l’uomo fosse ancora in vita. Tra le ipotesi, anche quella che si sia gettato dal ponte 2 Giugno, ma alcuni commercianti in prossimità del ponte non hanno notato nulla, difficile pensare che l’uomo si possa essere buttato all’ora di pranzo, quando il centro storico è praticamente deserto: la corrente lo avrebbe trascinato lontano.

L’88enne senigalliese potrebbe invece avere scelto di togliersi la vita gettandosi da un ponte più lontano e a farlo arrivare fino al centro, potrebbe essere stata la corrente. I pompieri, dopo averlo recuperato hanno appoggiato il corpo senza vita, coperto da un telo verde, sul lungofiume in attesa del riconoscimento. Il cadavere è stato rimosso dopo le 19, sotto gli occhi dei tanti curiosi che hanno atteso il termine delle operazioni di soccorso. L’ultimo tratto di fiume ha un fondale di poco più di mezzo metro, fondale che si abbassa in alcuni tratti se ci si dirige verso monte. In un primo momento si è pensato ad un incidente, ma il biglietto ha tolto ogni dubbio. Si è trattato di un gesto volontario le cui motivazioni restano ignote. Il tratto di via Portici Ercolani, percorribile sia in direzione mare che in direzione monte, è stato riaperto al traffico alle 20, quando la situazione è tornata alla normalità e i curiosi si sono allontanati.