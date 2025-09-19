Cadavere in un garage, la pista dell’omicidio: una coppia sotto torchio

Loreto (Ancona), 20 settembre 2025 – “Carabinieri aiuto, c’è un cadavere nel nostro garage”. La chiamata al 112 è suonata proprio così ieri nella tarda mattinata. C’era una persona riversa nel sangue nel loro box auto. La coppia di conviventi, Anna e Matteo, ha chiamato subito aiuto. I carabinieri sono arrivati in via Altotting, alla periferia di Loreto, nel quartiere di Villa Costantina, constatando la presenza di un uomo, a pancia in giù, immerso nel sangue.

La porta basculante del garage sotto sequestro: davanti c’è ancora parcheggiata l’auto della donna che insieme al compagno ha ritrovato il cadavere nel sangue

La scena era raccapricciante. Si tratta di un 45enne, Alex Ettore Sorrentino, di Castelfidardo, di cui due giorni prima era stata denunciata la scomparsa da parte della fidanzata. Pare avesse lesioni alla testa ma sarebbe stato confermato soltanto ore dopo attraverso l’ispezione cadaverica eseguita dai militari del Sis che hanno fatto ingresso nella palazzina verso le 16. Quello è uno dei tanti condomini della zona residenziale loretana, molto popolata. All’inizio era circolata la voce che si fosse trattato di un suicidio benché il garage non appartenesse all’uomo trovato senza vita. Pareva che attorno al suo capo fosse stata rinvenuta una busta di plastica, elemento poi smentito.

Ben presto la pista dell’omicidio si è insinuata con forza, imponendosi sulla scena. I proprietari del garage e dell’appartamento sopra quel garage sono proprio i due che hanno dato l’allarme. Convivono nell’appartamento con i tre figli di lei, cassiera. Oltre a loro due ascoltati a lungo nella caserma della Montagnola, sono stati sentiti anche alcuni residenti della palazzina di via Altotting per raccontare eventuali particolari utili ai fini delle indagini. Gli investigatori sono stati per ore alla ricerca di elementi per l’identificazione del morto, circostanza che oltretutto darebbe slancio all’indagine anche sul fronte di un eventuale movente. La morte risalirebbe a un paio di giorni prima del ritrovamento e la vittima non sarebbe riconducibile al contesto familiare della coppia di origine pugliese, che vive in quella palazzina da alcuni anni. La perquisizione è scattata sia nell’abitazione dei due che ovviamente nel box scena del crimine al quale si può accadere con le chiavi attraverso la saracinesca esterna che dà sulla strada e dall’interno. Non ci sarebbero segni di effrazione.

Di fronte al box è rimasta parcheggiata la Fiat 500 di proprietà della donna, isolata dai nastri come tutta l’area. Sul posto, oltre ai carabinieri del Reparto Operativo e della Sezione investigazioni scientifiche, ha compiuto un primo sopralluogo anche il pubblico ministero Andrea Magi della Procura di Ancona e poi il medico legale. E’ stata controllata anche la parte esterna e interna dello stabile (corridoi, scale, marciapiede, strada) alla ricerca di tracce ematiche, anche micro, che possano indicare un eventuale percorso compiuto dell’ipotetico omicida. Gli interrogativi restano tanti: l’uomo potrebbe essere deceduto altrove e portato lì da qualcuno oppure la morte sarebbe avvenuta proprio nel box ma, appunto, non si conosce la mano del killer né il movente del delitto.