Cadavere in mare: è una 70enne. La figlia ha riconosciuto la madre

Passetto (Ancona), 3 febbraio 2025 – E’ una donna di 70 anni, di origine russa, la donna trovata morta in mare al Passetto, sabato pomeriggio.

La figlia ha riconosciuto la salma e ora la polizia sta attendendo che arrivi anche la conferma dalle impronte digitali che sono state prese e che verranno confrontate con quelle della banca dati degli stranieri anche per vedere se la sua presenza nel territorio italiano era regolare.

Fino a ieri pomeriggio la salma era ancora sotto sequestro del magistrato di turno, la pm Serena Bizzarri, che si è riservata di chiedere un’eventuale autopsia incaricando la medicina legale solo di un esame esterno della salma. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza o ferite da fare presupporre un’aggressione e nemmeno lesioni per aver urtato su qualcosa che ne possa aver causato la caduta in acqua.

La donna sarebbe morta per annegamento. E’ rimasta in acqua poco tempo prima che la guardia costiera e i sommozzatori dei vigili del fuoco recuperassero il cadavere, attorno alle 18.30. Poco prima la figlia, residente nel quartiere di Passo Varano, era tornata dal lavoro e non vedendo la madre a casa si era preoccupata perché non aveva preso le chiavi e nemmeno il cellulare. Ha dato l’allarme chiamando i carabinieri.

Era stato diramato anche un appello su Facebook, da un vicino di casa, con la descrizione dell’anziana che si era allontanata in stato confusionale. La donna soffriva di depressione. Sarebbe arrivata al passetto con i mezzi pubblici. Ad accorgersi del corpo in mare è stato il personale del ristorante L’Ascensore, attorno alle 17, che era sulla terrazza in pausa.

ma. ver.