Cadavere trovato in garage. In carcere chi l’ha scoperto. E’ sospettato di omicidio. La vittima è stata massacrata

Dopo ore di colloquio i carabinieri l’hanno fermato nel cuore della notte. Qualcosa non quadrava nel suo racconto. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Ancona, coadiuvati da quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Osimo e della Stazione di Loreto, hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di Matteo Borrelli, 37 anni, originario di Erba ma domiciliato di fatto a Loreto. L’uomo, che di lavoro fa l’escavatorista, risulta essere già gravato da precedenti penali per estorsione e rapina.

Il fermato è il compagno della proprietaria dell’appartamento e del garage di via Altotting, civico 4, a Loreto, il luogo in cui venerdì attorno all’ora di pranzo la stessa coppia che abita nella palazzina ha trovato il cadavere di Alex Ettore Sorrentino, 45enne di Castelfidardo. La coppia vive insieme da anni in quella casa, insieme ai tre figli della donna. E’ stata proprio lei venerdì ad aprire la porta del box auto e si è trovata di fronte il cadavere, disteso a faccia in giù nel sangue. Lui avrebbe finto stupore. Non ha detto nulla, anzi, era lì con lei mentre chiamava i carabinieri. Si sono recati in caserma dai carabinieri. L’ispezione del cadavere nel frattempo non ha dato dubbi nel ricondurre all’identità del fidardense. Non aveva documenti con sé. Sono stati i tatuaggi sul braccio e sul fianco a portare gli investigatori alla conferma della sua identità. L’identificazione è avvenuta in tarda serata venerdì alla presenza del legale della famiglia. Sorrentino era scomparso dalla città della fisarmonica la notte tra lunedì e martedì scorso, notte in cui, con ogni evidenza avrebbe trovato la morte proprio lì, in quel garage. L’incontro tra lui e Borrelli, che evidentemente si conoscevano, sarebbe avvenuto nella palazzina, verosimilmente nell’androne che porta al box perché è proprio lì che sono state trovate tracce di sangue oltre a quelle più corpose presenti nel garage. E forse è proprio lì che tra i due sarebbe nata una discussione, terminata nel peggiore dei modi in garage. Probabilmente delle urla ma nessuno avrebbe sentito nulla. La scena si è spostata poi nel garage appunto dove Sorrentino sarebbe stato colpito alla testa da un oggetto contundente. Sul tavolo da lavoro c’erano diversi attrezzi, tra cui una mazzetta. Sono stati tutti sequestrati. Secondo gli inquirenti uno di quelli è l’arma del delitto. Raccapricciante la scena: metà viso di Sorrentino presentava una grossa contusione. Di sangue a terra ce n’era tanto. Nessuna traccia invece nell’appartamento. La scomparsa di Ettore aveva fatto allarmare mamma e ragazza con cui si frequentava tanto che la prima mercoledì scorso aveva sporto denuncia ai carabinieri di Castelfidardo. In quel garage il 45enne era morto proprio da quella sera, secondo il medico legale. Ed è rimasto lì quattro giorni. Il cadavere era già in fase di decomposizione.

Il presunto killer forse voleva disfarsene al più presto, ma non ha fatto a tempo. Quella che pare sia stata dapprima un’aggressione non sarebbe stata premeditata ma dettata da uno scatto d’ira. I due probabilmente avevano un appuntamento per un debito non pagato: la pista battuta dagli investigatori è quella della droga. Improbabile che il cadavere sia stato trascinato lì da altrove. Sono tanti ancora i punti da chiarire. Come ad esempio la posizione della compagna di Borrelli che al momento non risulta indagata: sapeva? I militari dell’Arma sono riusciti a ricondurre il sospetto al 37enne attraverso metodologie tradizionali e accertamenti tecnici condotti dalla Sezione investigazioni Scientifiche e dalla Sezione "Cyber investigation" del Nucleo Investigativo di Ancona. L’uomo è stato portato nel carcere di Montacuto in attesa dell’udienza di convalida del fermo da parte del Gip di Ancona. Domani si svolgerà l’esame autoptico. L’appartamento, come il garage, è stato posto sotto sequestro: la donna, assieme ai suoi tre figli che vivevano con il presunto assassino, sarebbe stata accolta da parenti.