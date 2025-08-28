Cade dalla barca e viene risucchiato da un'elica: muore davanti al figlio

Ancona, 28 agosto 2025 – Un uomo è morto oggi pomeriggio in mare davanti ad Ancona. Era a bordo di un'imbarcazione a vela dotata anche di motore, quando colpito da l'albero della vela sarebbe caduto in acqua per essere poi risucchiato da un'elica. La vittima è un anconetano di 62 anni. Stando alle prime informazioni sarebbe morto sul colpo.

È stata allertata la capitaneria di porto che ha raggiunto il natante per poi fare rotta verso il porto di Ancona. Per uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare il figlio invece è stato portato a Torrette in stato di choc; a bordo di questa barca c'erano altre tre persone. Sul posto due ambulanze della Croce gialla di Ancona una della Croce Rossa comitato di Ancona oltre all'automedica.

Si tratta della seconda tragedia che ha segnato oggi l’Anconetano, è la seconda vittima in mare. A perdere la vita a Sirolo anche una ragazza di 22 anni di Varedo, provincia di Monza Brianza; nata in provincia di Mantova. La ragazza si è tuffata e non è riemersa dall’acqua: è stata recuperata al largo dei Lavi. A dare l'allarme, intorno alle 14, sono stati gli amici che erano con lei e che l'hanno vista prima annaspare e poi scomparire in acqua. Inutili i soccorsi