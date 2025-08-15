Cade col deltaplano in un campo. Turista 61enne finisce in ospedale

Precipita col deltaplano in un terreno incolto in località Bastia: trasportato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, attorno alle 12,30, da parte di alcuni passanti che nei pressi della vecchia stazione di Bastia-Rucce hanno visto precipitare l’uomo.

Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze 112, immediatamente sul posto sono accorsi il personale del 118 il quale ha provveduto a stabilizzare il deltaplanista, un turista 61enne del Nord Italia in vacanza in zona.

L’uomo, dolorante, ha riportato diverse fratture e contusioni, ma sarebbe rimasto sempre cosciente durante tutti i soccorsi e fino all’arrivo in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano, la polizia locale per la gestione del traffico, Carabinieri e l’ambulanza da Sassoferrato. Il 61enne è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e le cure del caso, in un quadro clinico piuttosto grave, l’uomo non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.

Al vaglio le cause che possano aver determinato la brutta caduta ad appena tre metri dalla sede stradale. Fortunatamente nella caduta il deltaplanista non avrebbe travolto altre persone. Sarebbe bastato un diverso atterraggio per rendere il quadro ancora più drammatico.