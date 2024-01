Cade col monopattino: 25enne in ospedale

Barcollante cade in centro con il monopattino e si ferisce: viene portato al pronto soccorso dove però si rifiuta di sottoporsi ai test per verificare l’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti: 25enne denunciato.

La stazione di Fabriano è intervenuta nel finesettimana scorso a seguito dell’incidente che ha visto protagonista un venticinquenne del posto che, in centro, è caduto da solo col monopattino. Rovinato a terra il giovane ha battuto la testa e le braccia, fortunatamente senza conseguenze troppo gravi, né senza travolgere altri passanti. Il giovane fabrianese è stato soccorso in ambulanza e ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso dell’ospedale Profili dove è stato trasportato.

Poco dopo i carabinieri si sono presentati nel reparto di emergenza urgenza dell’ospedale. Il giovane sarebbe stato in evidente stato di alterazione oltrechè dolorante e si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro e alle analisi per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti. Per questo motivo il venticinquenne fabrianese è stato doppiamente denunciato come se fosse stato trovato sotto effetto di sostanze o con elevato tasso alcolemico. Ma non è tutto perché nel fine settimana due ventenni residenti nel maceratese sono stati controllati dalla pattuglia del nucleo radiomobile mentre si trovavano in automobile in una zona appartata nella periferia della città della carta. Nel corso della perquisizione il conducente della vettura è stato trovato con 0,2 grammi di hashish e il passeggero 0,3 della stessa sostanza. Entrambi sono stati segnalati alla prefettura di Ancona come assuntori di sostanze stupefacenti e al guidatore i militari hanno ritirato la patente per 30 giorni.

I controlli proseguiranno incessanti nei prossimi giorni in chiave preventiva di ogni reato. Il 2023 sul fronte dei controlli alla viabilità, ha visto i carabinieri elevare oltre due sanzioni al giorno in media per violazione al codice della strada. Sono state esattamente 779 le violazioni per un importo totale di 249.483 euro. Sono state contestate ben 69 guide sotto l’influenza dell’alcol e 10 in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Il 2023 ha fatto registrare un numero sostanzialmente costante dei delitti denunciati ai carabinieri: 1.092 rispetto ai 1.051 dell’anno precedente. In decremento invece, a guardare almeno le denunce depositate nelle caserme del fabrianese, i furti con strappo: 3 rispetto ai 5 del 2022, diminuiti anche i furti con destrezza, da 31 a 30, i furti in abitazione del 6% rispetto all’anno precedente.

Sara Ferreri