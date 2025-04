Cade da cinque metri mentre monta una gru

Stava completando le operazioni di montaggio di una gru, quando è piombato a terra subendo serie conseguenze dal contraccolpo. L’infortunio sul lavoro si è verificato ieri mattina a Cingoli dove, nell’incrocio tra via Castiglioni e vicolo della Tinta, è previsto l’inizio dell’esecuzione delle opere per la ristrutturazione di un palazzo di proprietà privata. Poco dopo le 9, si stavano completando le operazioni per il montaggio di un’alta struttura metallica: nell’esecuzione era impegnato il 65enne residente nell’Anconetano, socio dell’azienda della zona, che effettua questo tipo di attività. Per cause in fase di definitivo accertamento, l’uomo è precipitato da un’altezza di quattro- cinque metri, cadendo pesantemente a terra. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’equipe dell’automedica del 118 di Cingoli, quindi sono giunti i carabinieri e da Jesi i componenti della squadra del Servizio per la sicurezza e l’assistenza sul lavoro-Spsal. L’uomo era cosciente, ma non ricordava cosa stesse facendo, pur munito della regolamentare cintura. E’ stato portato a Torrette.