Cade dal peschereccio, salvo dopo 5 ore in mare

Salvo dopo almeno cinque ore in mare. Una storia incredibile e a lieto fine quella di Riccardo Bronzi, 54 anni, pescatore molto noto negli ambienti della tifoseria dell’Ancona. Bronzi sarebbe caduto dal peschereccio su cui era imbarcato ieri mattina poco dopo le 9. Sono stati i colleghi ad accorgersi della sua assenza quando ancora non erano le 10. Il peschereccio era arrivato a 40 miglia al largo. E’ stato dato l’sos alla guardia costiera. Due le motovedette partite da Ancona e Civitanova. Il raggio d’azione per le ricerche era vasto e compreso nella zona a cavallo tra il capoluogo marchigiano e l’inizio della costa maceratese. Bronzi è stato individuato e caricato a bordo della nave militare Cabrini. È stato condotto in porto ad Ancona, dove ha ricevuto le prime cure.