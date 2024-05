Cade dalla piattaforma: grave un operaio nell’Anconetano

Monte Roberto (Ancona), 17 maggio 2024 – E’ su una piattaforma mobile per rifare il tetto del capannone andato in fiamme lo scorso anno, ma per cause in corso d’accertamento precipita da otto metri. In gravissime condizioni un operaio 54enne abruzzese di una ditta esterna che ha sede proprio in Abruzzo. L’infortuno sul lavoro è accaduto ieri alle 16,15 nella zona industriale di Sant’Apollinare, alla ditta Flessya che produce porte interne, nello stabilimento di via dell’Artigianato 13 dove, nella notte tra il 23 e il 24 novembre scorso, era divampato uno spaventoso rogo. Nonostante il volo di ben otto metri, l’operaio abruzzese è rimasto cosciente pur se fortemente dolorante, durante i soccorsi. Sul posto si è portato subito Icaro, levatosi in volo dall’ospedale regionale di Torrette e l’ambulanza della Croce Verde di Cupramontana.

Sono stati minuti di angoscia con l’operaio trasportato con un codice di massima gravità all’ospedale regionale dove, nel pomeriggio, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e le cure del caso. Avrebbe riportato numerose fratture e politraumi. Ma la prudenza è massima. Il 54enne è strettamente monitorato per scongiurare la possibilità di emorragie interne. I medici si sono riservati la prognosi. Le prossime ore saranno decisive per chiarire il quadro clinico. Un nuovo gravissimo infortunio sul lavoro le cui cause sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Jesi intervenuti sul posto. La Flessya in tempi record era tornata a essere operativa e proprio in questi giorni la ditta esterna stava lavorando per il rifacimento della copertura del capannone divorato dalle fiamme sei mesi fa.

Purtroppo ieri pomeriggio qualcosa non è andato per il verso giusto e a farne le spese anche stavolta è stato un uomo che lavorava fuori regione. Dopo l’incendio che aveva divorato il reparto verniciatura gran parte delle attività erano riprese dopo alcuni giorni dall’incidente, scoppiato per cause accidentali. Poi è stata effettuata la bonifica del secondo reparto verniciatura, non direttamente interessato dall’incendio. Questo è stato possibile grazie al fatto che c’è una seconda sede produttiva di Flessya, l’ex Dorica Castelli. La storica azienda infatti, anch’essa produttrice di porte interne, è stata acquisita da Flessya nel 2021. Questo secondo stabilimento, di circa 7mila mq si trova nelle vicinanze del primo ed è stato in grado di far fronte agli ordini durante il periodo d’emergenza.