Cade dalla scala mentre lavora a casa Un 75enne perde conoscenza

Stava effettuando piccoli lavori a casa quando è caduto dalla scala.

Per l’uomo, 75enne loretano, sono scattati subito i soccorsi. Dall’abitazione hanno chiamato aiuto e Icaro si è alzato in volo dall’ospedale regionale di Torrette per raggiungere la zona, atterrando nell’area della piana di Montorso.

L’uomo aveva perso conoscenza, non rispondeva agli stimoli dei soccorritori.

Sul posto è intervenuta l’automedica dell’ospedale di Osimo. I soccorritori sono arrivati subito in quell’abitazione di via Pizzardeto. La corsa all’ospedale è stata febbrile. Le condizioni dell’uomo sono state subito giudicate gravi. Al momento si trova al nosocomio dorico in prognosi riservata. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Loreto per i rilievi e per accertare l’incidente domestico.

La pattuglia sta appurando quanto accaduto. Non è chiaro ancora se l’uomo sia scivolato battendo poi il capo a terra oppure se sia svenuto per un malore sopraggiunto proprio mentre svolgeva quei piccoli lavori di manutenzione casalinghi, come spesso aveva fatto.

La scala sarebbe stata posizionata all’esterno dell’immobile privato. I soccorsi sono scattati immediatamente grazie a una persona che era presente, avrebbe visto tutto e allertato subito il 118 per il trauma subito dal 75enne. E’ stata tantissima la paura così come resta grande la speranza che l’uomo possa riprendersi presto.