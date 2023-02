Cade dalle scale: grave 60enne

MORRO D’ALBA

Precipita dalle scale e perde conoscenza: soccorso e trasportato in gravissime condizioni a Torrette. E’ accaduto ieri, attorno alle 13, in un’abitazione sulle colline. Un 60enne anni del posto sarebbe caduto rovinosamente dalle scale battendo la schiena e la testa. Sul posto due mezzi della locale Croce Gialla: i sanitari, vista la gravità, ha richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza Icaro, atterrato in un campo vicino all’abitazione. Il medico ha raggiunto l’abitazione e l’uomo a terra in stato di semi incoscienza. Il sessantenne, una volta che i sanitari sono riusciti a stabilizzare le sue condizioni, è stato quindi intubato e trasferito con un codice rosso all’ospedale regionale di Torrette dove resta monitorato e sedato. Le sue condizioni sono piuttosto gravi, i medici si sono riservati la prognosi.