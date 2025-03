Cade dall’impalcatura: grave a Torrette

Una vicenda incredibile, con una tragedia sfiorata e che potrebbe nascondere l’ipotesi di lavoro nero. E’ quanto accaduto ieri tra Ancona e Jesi. Sembra che alcuni operai fossero impegnati per alcuni lavori nel capoluogo quando, alle nove del mattino, un uomo sarebbe caduto dall’impalcatura. Uno direbbe: subito la corsa in ospedale o la richiesta di soccorso. Nulla di tutto questo. Il gruppo di operai ha soccorso il collega ma posizionandolo nel loro furgone che è poi ripartito non per l’ospedale di Torrette ma in direzione di Jesi dove, probabilmente, vivono gli operai.

Arrivati in città le condizioni dell’uomo che era caduto dall’impalcatura si sarebbero aggravate a tal punto, adesso, da allertare i soccorsi. Le ambulanze del 118 si cono recate sul posto indicato dai lavoratori e si sono trovati davanti l’uomo che era caduto.

Dalle prime indagini mediche i soccorritori hanno capito che l’uomo era grave decidendo di trasferirlo all’ospedale regionale di Torrette tramite l’eliambulanza che è stata fatta arrivare da Ancona.

Giunto a Torrette l’uomo, uno straniero, è finito in rianimazione ma non in pericolo di vita ed è stato subito sottoposto ai vari esami. Proprio durante questa fase si è cercato di capire l’accaduto, ma l’operaio si è rifiutato di rispondere.

Da qui l’ipotesi che gli operai impegnati nel cantiere anconetano potessero non essere in regola o che lo stesso straniero non fosse in regola con il permesso di soggiorno. Su questa vicenda si sono focalizzate le attenzioni della polizia di Ancona che sta indagando per cercare di capire l’intera vicenda. Sarà proprio l’operaio ferito o chi era con lui a poter fornire delucidazioni e arrivare a un punto fermo.