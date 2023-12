Cade dall’impalcatura mentre lavora. Un 64enne finisce al pronto soccorso

E’ caduto dall’impalcatura dove stava lavorando un 64enne osimano che ieri mattina verso le 9 è stato soccorso dai sanitari del 118 in via Cingoli a Osimo. Tanta la paura per l’uomo che, forse per aver messo male un piede o per un lieve malore mentre lavorava, è rovinato a terra precipitando da diversi metri. Subito dall’ospedale di Torrette si è alzato in volo Icaro, tornato indietro vuoto però. L’uomo, che è titolare con il figlio di una ditta edile, è stato medicato prima sul posto e poi trasportato al nosocomio regionale in condizioni non gravi come erano apparse all’inizio. E’ rimasto sempre cosciente e lamentava diversi dolori. Il personale medico ha proceduto a un’attenta visita dello stato di salute dell’osimano una volta all’ospedale giudicando che nessuno degli organi vitali era stato leso fortunatamente. Sul posto, come da prassi per casi di infortunio sul lavoro come questi, è arrivata una pattuglia del Commissariato di Polizia osimano e referenti dell’Asur per accertamenti di rito.

L’uomo pare stesse lavorando per ultimare alcune migliorie alla struttura proprio all’esterno dell’abitazione del figlio, che avrebbe dato per primo l’allarme chiamando il 118. Non c’era nessun altro. Poi è arrivata anche la squadra dei vigili del fuoco di San Sabino per coadiuvare i soccorritori nell’intervento. Di infortuni sul lavoro nell’osimano se ne contano diversi dall’inizio dell’anno, diversi anche molto gravi. Da anni associazioni e sindacati si battono per rendere migliori le condizioni di lavoro degli operai spesso esposti al pericolo.