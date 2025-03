Cade dentro casa e non risponde ai familiari. I soccorsi arrivano anche con l’autoscala

Mattinata intensa per i soccorritori della Croce Rossa di Ancona. Il primo intervento alle 10 a Pontelungo, dove una signora di 82 anni è caduta dalle scale, riportando un trauma alla schiena e una frattura esposta del gomito. I sanitari dopo le prime cure l’hanno trasportata all’ospedale di Torrette in codice giallo traumatico. Altro intervento in via Costa, dove i soccorritori, polizia, vigili del fuoco e automedica sono stati chiamati per una donna che non rispondeva ai familiari. Grazie all’uso dell’autoscala, i vigili del Fuoco sono riusciti a entrare nell’abitazione, trovando l’anziana a terra. Dopo le prime cure sul posto, la signora è stata trasportata all’ospedale di Torrette in codice giallo.