Cade durante il concerto di Branduardi

Brutto incidente sabato sera al teatro delle Muse durante il concerto di Angelo Branduardi che ha riscosso un notevole successo.

Una donna di 87 anni a un certo punto si è alzata dalla sua poltroncina per andare a trovare un altro posto. È caduta in mezzo alle file dei delle poltrone davanti e ha rimediato un trauma cranico un trauma facciale. Una caduta rovinosa. Immediato l’allarme lanciato al 118. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza della Croce Gialla. I primi soccorsi sono stati portati proprio dal personale della Gialla che si trovava in servizio al teatro delle Muse. E’ intervenuto anche un mezzo del 118. la donna, che è rimasta sempre cosiente, lamentava dolori forti al volto e alla testa. E’ stata portata dalla Croce Gialla al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità.