Cade durante la gita in montagna Ciclista in codice rosso a Torrette

Ciclista perde l’equilibrio durante un’escursione in bici e rovina a terra: trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

E’ aaccaduto ieri mattina, alle 11.20, per un ciclista che aveva perso il controllo della sua bicicletta nella zona montana, a pochi chilometri dalla città, nella zona compresa tra Fabriano e Genga. È stato lo stesso ciclista quarantenne, nonostante il dolore, a dare l’allarme al numero unico 112. Sul posto, si sono portati immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, i sanitari del 118 partiti dall’ospedale Profili e l’eliambulanza Icaro 2, di base a San Cassiano. L’uomo si trovava a Vallemontagnana quando è caduto in uno dei sentieri della zona dopo aver perso il controllo della due ruote. A terra, nonostante il dolore, è stato lo stesso ciclista ad allertare i soccorsi che, in pochi minuti, sono arrivati nel luogo della segnalazione.

La squadra dei vigili del fuoco di Fabriano, arrivata con due mezzi 4×4, ha collaborato con i sanitari del 118 dell’ospedale Profili per le operazioni di recupero del ciclista ferito. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti e le cure del caso. Il quarantenne, del posto, ha riportato fratture e diversi traumi nella caduta, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

sa.fe.