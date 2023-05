Cade in bici per la buca Nessun risarcimento

Cade in bici per colpa di una buca e fa causa al dirigente dei Lavori Pubblici del comune di Montemarciano, l’ingegnere Fabrizio Formentini, chiedendogli 80mila euro di risarcimento. Per il giudice di Pace di Ancona, Milena Corvatta, dove la causa per lesioni colpose è stata trattata, il dipendente comunale non ha colpe.

L’ingegnere giovedì è stato assolto con formula piena "perché il fatto non sussiste". Il dipendete, 67 anni, era difeso dall’avvocato Jacopo Natali dello studio Leonardi. L’incidente per la donna che ha fatto causa, una 40enne del fermano residente a Senigallia, risale al 4 ottobre del 2020. Si trovava sul lungomare di Marina di Montemarciano quando la ruota aveva perso aderenza per una buca, sosteneva la 40enne. Finì a terra con una prognosi di 50 giorni per la frattura della clavicola e della spalla destra, un lieve trauma cranico e varie escoriazioni che a fecero finire in pronto soccorso all’ospedale di Senigallia. Tra i testimoni è stato sentito anche il sindaco Damiano Bartozzi. La buca non era proprio una buca ma un’imperfezione dell’asfalto di circa 1,5 centimetri, appena impercettibile e non nelle responsabilità dell’Ente.

