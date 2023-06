Cade in casa e chiede aiuto Salvata dall’allarme dei vicini

Cade in casa ma è da sola e non riesce a rialzarsi, a dare l’allarme ci hanno pensato i vicini. Sentivano le urla della donna che chiedeva aiuto. L’incidente domestico è di ieri mattina, avvenuto in un appartamento di via Michelangelo Buonarroti, attorno alle 6. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, attraverso una delle finestre dell’abitazione, sono entranti in casa della donna. I pompieri sono riusciti così a raggiungerla e ad aprire la porta ai soccorsi sanitari. Nel frattempo in fatti erano arrivati anche il 118 e la Croce Gialla. La donna non era grave ma è stata portata in ospedale per controllo. Attorno alle 13.30 invece sempre la Croce Gialla è intervenuta in via Sacripanti per uno scontro tra un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato l’uomo in sella al ciclomotore, un 65enne, che è finito a terra ferendosi. L’auto non lo avrebbe visto in una operazione di manovra e urtandolo dalla parte anteriore lo ha spinto via facendolo cadere. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale. Il 65enne è stato portato in ospedale perché lamentava dei dolori. Le sue condizioni non erano gravi. Finite le operazioni di rito la strada è stata sgomberata dai mezzi.