Cade in casa, trovata dal figlio. Anziana gravissima

Cade in casa, si ferisce al volto e dopo avere cercato di ripulire da terra il sangue, si mette al letto. Probabilmente dopo diverse ore, arriva il figlio per pranzo e la trova sdraiata a letto, col volto insanguinato e in stato di semi-coscienza. Scattato l’allarme, c’è voluto l’intervento dell’ambulanza della Croce Gialla di Morro d’Alba, ma anche dell’eliambulanza Icaro, ieri attorno alle 13.30 a Belvedere Ostrense. Dopo l’allarme del figlio, il personale del 118 è accorso soccorrendo la 76enne del posto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: portata in eliambulanza, è stata intubata, stabilizzata e in volo portata all’ospedale regionale di Torrette, dove lotta per la vita. Le sue condizioni sono giudicate estremamente gravi. In seguito a un trauma facciale e cranico, probabilmente la pensionata, dopo avere tentato di ripulire il sangue da terra, si sarebbe appoggiata sul letto, sentendosi mancare e restando lì probabilmente per diverse ore. Aveva cenato con il figlio la sera prima, poi entrambi si erano salutati serenamente, dicendosi che si sarebbero rivisti a pranzo l’indomani. sa. fe.