Cade in una cisterna: salvato da un passante

Tragedia sfiorata martedì poco dopo le 13 al distributore Q8 sulla statale adriatica nord, dove l’autista di un camion cisterna è caduto dentro un pozzetto durante l’operazione di rifornimento.

A salvargli la vita, un 42enne senegalese che si trovava nel bar della stazione di servizio self service: "Ero fuori che bevevo il caffè quando ho sentito gridare ‘Aiuto, aiuto’ – spiega Cheikh – mi sono guardato intorno e non vedevo nessuno, a parte il veicolo cisterna che avevo visto arrivare poco prima nel piazzale del distributore".

Cheikh si è spostato cercando di capire da dove provenisse il grido di aiuto: "Quando mi sono avvicinato ho visto dei piedi che sbucavano dal pozzetto da cui arrivava un fortissimo odore di nafta – prosegue – ho capito che da solo non sarei riuscito e fortunatamente, in quel momento è arrivato un ragazzo marocchino a cui ho chiesto aiuto. Lui si è messo subito a disposizione e insieme siamo riusciti a tiare fuori l’autista che è stato soccorso dal personale medico subito dopo".

Sul posto si è precipitata un’ambulanza allertata da alcune persone che si sono rese conto della gravità della situazione. Il personale medico ha subito stabilizzato l’uomo sul posto e poi lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale di Senigallia dov’è stato sottoposto ad accertamenti più approfonditi.

Un intervento provvidenziale quello del 42enne che, aiutato dall’altro giovane è riuscito a portare in salvo l’autista: "Io capito spesso al bar della stazione di servizio a prendere il caffè – afferma – ci vengo quando non lavoro. Il ragazzo che mi ha aiutato non lo conosco, non lo avevo mai visto, il suo aiuto è stato provvidenziale, da solo non sarei riuscito a tirarlo fuori e credo che averlo fatto in breve tempo sia stato fondamentale. Non so quanto sarebbe potuto resistere in quella posizione dentro la cisterna da dove arrivano delle forti esalazioni".

Al momento dell’accaduto all’esterno della stazione di servizio non c’era nessuno a parte il 42enne senegalese, solo lui è riuscito a sentire quel grido di aiuto lanciato dall’autista che probabilmente è scivolato nel pozzetto.

Cheikh ha capito il rischio che ha corso solo quando alcune persone si sono complimentate con lui e gli hanno fatto notare che insieme all’altro giovane, ha rischiato la vita.

Non sapevano cos’era accaduto, non conoscevano che tipo di operazione era stata fatta: "Quando l’ho visto dentro ho solo cercato di capire come potevo tirarlo fuori – conclude – non ho pensato che potessi correre un rischio. Fortunatamente è andato tutto bene e spero che l’autista si sia ripreso e che quanto accaduto resti per lui solo un brutto ricordo".

Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia senza il provvidenziale intervento dei due uomini che non si sono fermati nemmeno di fronte ad un potenziale pericolo, non hanno perso tempo a richiedere aiuto e sono subito intervenuti salvando l’uomo.

Silvia Santarelli