Cade sul pianerottolo di casa: perde conoscenza, grave 92enne

Stava scendendo le scale di casa quando è caduto a terra. Ha battuto la testa ed è rimasto incosciente sul pianerottolo. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno ieri. Dall’ospedale regionale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza diretta nei pressi di via Milano a Marcelli di Numana, la strada dove si erge la palazzina in cui è successo l’incidente e dove risiede l’uomo, 92enne.

Il medico a bordo di Icaro è stato verricellato a terra. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al nosocomio regionale, intubato, su uno dei mezzi del 118 accorsi via terra.

Sul posto sono arrivate l’ambulanza della Croce bianca di Numana e l’automedica di Osimo. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Potrebbe essere caduto dalle scale per un malore sopraggiunto all’improvviso. Non si è ripreso quando è stato soccorso e non ha risposto alle domande dei medici sul posto. Si è agito in fretta per farlo arrivare al più presto all’ospedale. In tanti, residente e dalla spiaggia, hanno notato l’elicottero aggirarsi a quota bassa prima di atterrare, manifestando preoccupazione.

Diverse le chiamate per il caldo in Riviera già dallo scorso fine settimana: dal 15 giugno al 15 settembre, nelle località marine dell’Area Vasta 2, è attivo il Servizio di Assistenza medica domiciliare e ambulatoriale rivolto ai turisti che trascorreranno le vacanze sulle spiagge. Per Sirolo il recapito è la Croce azzurra, per Numana la sede di via Eolie a Marcelli.